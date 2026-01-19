The Swiss voice in the world since 1935
Schulleitende im Kanton Zürich erhalten nicht mehr Lohn

Schulleitende sollen keine höhere Löhne erhalten. Das hat der Kantonsrat Zürich an seiner Sitzung am Montag entschieden.

(Keystone-SDA) Somit werden Schulleiterinnen und Schulleiter nicht in eine höhere Lohnkategorie eingestuft. Der Kantonsrat folgte damit dem Antrag der Kommission. Die Regierung wollte Schulleitende neu der Lohnklasse 22 zuordnen. Bislang sind sie in der Lohnklasse 21 eingestuft – und bleiben es auch.

Aus Sicht der AL ist eine «starke Schulleitung kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit», wie Nicole Wyss (Zürich) sagte. Die Mehrheit des Rats war aber der Ansicht, dass die Entlöhnung der Schulleitungen bereits heute hoch sei. «Eine weitere Höherstufung ist weder zwingend noch verhältnismässig», sagte beispielsweise Kathrin Wydler (Mitte, Wallisellen).

