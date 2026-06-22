Schweiz begrüsst «konstruktive Fortschritte» auf dem Bürgenstock

Keystone-SDA

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Die Schweiz begrüsst die am Montagmorgen auf dem Bürgenstock bekanntgegebenen "konstruktiven Fortschritte" zwischen den USA und dem Iran. Sie würdigt die Einsetzung eines hochrangigen Ausschusses zur Fortsetzung der Verhandlungen als "positiven Schritt".

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(Keystone-SDA) Dabei wolle die Schweiz diesen Prozess weiterhin unterstützen, sagte Nicolas Bideau, Sprecher des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), zu Keystone-SDA. «Unser Ziel ist es, dass unsere Diplomatie weiterhin zur Deeskalation, Stabilität und zum Frieden beiträgt.»

Die Schweiz würdigte den Fahrplan zur Fortsetzung der Gespräche während 60 Tagen gemäss der im Voraus von US-Präsident Donald Trump und dem iranischen Präsidenten Massoud Peseschkian unterzeichneten Absichtserklärung. Dies schaffe «die Voraussetzungen für die sofortige Aufnahme neuer Gespräche», so Bideau.

Die Schweiz hat die Gespräche zwischen Washington und Teheran sowie den beiden Vermittlern aus Katar und Pakistan unterstützt. Bis zu 2000 Angehörige der Armee und die Polizei sichern den Bürgenstock.