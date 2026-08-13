Schweiz schickt Dokfilm «Qui vit encore» ins Oscar-Rennen

Keystone-SDA

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Der Dokumentarfilm "Qui vit encore" vertritt die Schweiz im Rennen um einen Oscar. Der Genfer Regisseur Nicolas Wadimoff lässt darin Überlebende aus Gaza in einem abstrakten Setting erzählen.

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(Keystone-SDA) «Qui vit encore» sei ein Film, der direkt die Gefühle von Verlust, Entwurzelung und Zugehörigkeit anspreche, heisst es in der Begründung der Jury in einer Mitteilung des Bundesamts für Kultur (BAK) vom Donnerstag.

Der Film gewann Anfang dieses Jahres an den Solothurner Filmtagen bereits die höchstdotierte Filmauszeichnung der Schweiz, den Prix de Soleure. Nun ist er der offizielle Schweizer Oscar-Beitrag, der ins Rennen geht um einen Auslandsoscar an den 99. Academy Awards am 14. März 2027.

Der Weg zur goldenen Trophäe ist steil: Mitte Dezember gibt die Academy die Finalisten aus allen internationalen Eingaben in einer Shortlist bekannt. Von diesen schaffen es dann fünf Filme zur Oscarnominierung in der Kategorie «Best International Feature». Diese werden am 21. Januar bekanntgegeben.