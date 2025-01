Schweizer Börse wettet weiter auf Trump

Keystone-SDA

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch den Gewinnkurs der letzten Tage fortgesetzt. Damit schloss der SMI zum 12. Mal dieses Jahr im Plus und erstmals seit Oktober 2024 über der Marke von 12'200.

(Keystone-SDA) Grund dafür war die gefühlte «Aufbruchsstimmung» in den USA, hiess es am Markt. In den vergangenen Wochen hätten sich die Zeichen verdichtet, dass die wirtschaftlichen Stärken in den USA die Schwächen eindeutig überwögen. Die Gefahren seien zudem bereits eingepreist, sagte ein Marktbeobachter.

Der SMI schloss 0,80 Prozent höher bei 12’207,89 Punkten. Andere europäische Indizes wie der DAX in Frankfurt (+1,0 Prozent) oder der CAC 40 in Paris (+0,9 Prozent) zogen ebenfalls an. In den USA notiert der Dow Jones am frühen Abend freundlich (+0,3 Prozent).

An die Spitze der Blue Chips setzten sich ABB (+3,7 Prozent), die von Trumps Plänen zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für Öl-, Gas- und Stromprojekte profitierten.

Pharmaschwergewichte stützen

Von der Marktstimmung getrieben wurden auch die SMI-Schwergewichte Roche (+1,3 Prozent) und Novartis (+0,4 Prozent), die kommende Woche ihre Jahreszahlen vorlegen werden.

«KI-Fantasie» brachte dem Chip-Zulieferer VAT ein Kursplus von 2,0 Prozent. Trump hatte am Vorabend ein 500 Milliarden US-Dollar schweres Projekt für KI-Infrastruktur angekündigt.

Schliesslich investierten Anlegerinnen und Anleger aber auch in die krisensichere Währung Gold. So überschritt der Wert von Gold am frühen Abend die Marke von 2500 Franken und erklomm damit ein neues Allzeithoch. Konkret lag der Goldpreis bei 2504,28 Franken.