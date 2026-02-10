Schweizer Bevölkerung lehnt höhere Mehrwertsteuer laut Umfrage ab

Keystone-SDA

Die Schweizer Bevölkerung hat sich in einer Umfrage gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer zugunsten der Armee oder der 13. AHV ausgesprochen. Das zeigte eine Umfrage im Auftrag von "Blick" unter rund 15'000 Personen aus der Deutsch- und Westschweiz.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gut drei Viertel der Befragten sprachen sich gegen eine befristete Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,8 Prozentpunkt aus, damit der Armee mehr Geld zur Verfügung steht, wie aus einer am Dienstag von «Blick» online veröffentlichten Grafik hervorging.

Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer steht auch zur Finanzierung der 13. AHV-Rente im Raum. Damit zeigten sich die Teilnehmenden der «Blick»-Umfrage nicht einverstanden. Zwei Drittel der Befragten lehnten eine Erhöhung um 0,7 Prozentpunkte klar oder eher ab, wie eine Grafik zeigte. 21 Prozent der Befragten sprachen sich «eher dafür» und 13 Prozent der Umfrageteilnehmenden «klar dafür» aus.

Das Meinungsforschungsinstitut Sotomo führte die Befragung laut «Blick» zwischen dem 31. Januar und dem 6. Februar in Zusammenarbeit mit der Zeitung durch.