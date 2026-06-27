Schweizer Juni-Hitzerekord nach einem Tag bereits wieder gebrochen

Keystone-SDA

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Der Juni-Temperatur-Rekord für die Schweiz ist erneut gebrochen worden: An der Messtation Basel-Binningen wurden am Samstag um 15.30 Uhr 39,0 Grad gemessen. Der Rekord vom Freitag mit 38,8 Grad hielt damit nur einen Tag.

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(Keystone-SDA) Es handelt sich damit für die Messstation Basel-Binningen auch um einen neuen Allzeit-Hitzerekord.

Auch lokale Juni-Rekorde wurden am Samstag gebrochen, wie Messwerte des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) zeigen. So wurde in Chaumont NE mit 30.4 Grad ein neuer Juni-Rekord aufgestellt, in Genf-Cointrin wurde der Hitzerekord mit 36,5 Grad gebrochen, in Luzern mit 35,6 Grad, in Bern-Zollikofen mit 35,1 Grad, in Neuenburg mit 36,7 Grad und in Engelberg OW mit 32,2 Grad. Die bisherigen Rekorde stammten allesamt vom Vortag.