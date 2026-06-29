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Schweizer Museen geben Nigeria bedeutende Benin-Bronzen zurück

Keystone-SDA

Der Bund und drei Schweizer Museen haben insgesamt 23 Kulturgüter an Nigeria zurückgegeben. Darunter befinden sich 18 sogenannte Benin-Bronzen, die Ende des 19. Jahrhunderts aus dem ehemaligen Königtum Benin geraubt wurden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die offizielle Übergabe fand am Montag in der nigerianischen Hauptstadt Lagos statt, wie das Bundesamt für Kultur mitteilte. Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider und Nigerias Kulturministerin Hannatu Musa Musawa unterzeichneten zudem ein Abkommen gegen den illegalen Handel mit Kulturgütern.

14 Benin-Objekte kamen aus dem Völkerkundemuseum der Universität Zürich, zwei aus dem Museum Rietberg in Zürich und zwei aus dem Musée d’Ethnographie de Genève. Sie wurden nach Erkenntnissen der Provenienzforschung höchstwahrscheinlich 1897 bei einem britischen Angriff geraubt, worauf sie in Museen weltweit gelangten.

Zusätzlich übergab der Bund fünf Artefakte, die im Rahmen von Strafverfahren eingezogen wurden. Die meisten Objekte sollen nun an ihren Ursprungsort im Bundesstaat Edo zurückkehren.

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