Schweizer Rettungskräfte fliegen ins Erdbebengebiet in Venezuela

Keystone-SDA

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Rund 80 Rettungskräfte der Rettungskette und acht Suchhunde für Erdbeben-Opfer in Venezuela starten am Freitag in den frühen Morgenstunden vom Flughafen Zürich. Mit einem Flugzeug der Swiss fliegen sie nach Caracas. Mit im Gepäck haben sie 18 Tonnen Rettungsmaterial.

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(Keystone-SDA) Um 2 Uhr soll das Flugzeug in Richtung Venezuela abheben und am Freitag etwa 10 Uhr Ortszeit landen. Erdbebenopfer in den Trümmern zu suchen, zu bergen und zu retten, lautet der Auftrag der Rettungskette Schweiz.

Als besondere Herausforderung erachtet Teamleiter Sebastian Eugster die heissen Temperaturen vor Ort. Er und sein Team werden zehn Tage lang im Einsatz stehen.

Bereits um 18.30 Uhr startete ein Rega-Jet mit einem Vorbereitungsteam von sieben Personen in die Region.

Die Rettungskette Schweiz wird nach ihrer Ankunft die Vorbereitungen für ihren Einsatz in Abstimmung mit den venezolanischen Behörden aufnehmen.