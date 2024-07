Schweizer Touristin soll in Rimini vergewaltigt worden sein

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Schweizer Touristin soll in der Nähe des italienischen Badeorts Rimini vergewaltigt worden. Dies, nachdem sie von zwei Männern verwirrt auf einem Trottoir aufgefunden wurde.

Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Samstag berichtete, befinden sich die beiden der Tat verdächtigten Männer in Haft. Es handelt sich um einen 59-jähriger Pizzabäcker und einen 48-jährigen Kellner.

Nach den Erkenntnissen der Ermittler sollen die beiden Männer die Schweizer Touristin am 15. Juli nachmittags auf einer Strasse gefunden haben. Die Frau sei dann von den beiden Männern in ein Hotelzimmer gebracht, entkleidet und unter die Dusche gestellt worden.

Die Carabinieri gingen davon aus, dass die beiden Männer das Mädchen sexuell missbraucht hätten, bevor sie die Notrufnummer 118 anriefen, schreibt Ansa. Die junge Frau, die mit ihrem Freund in den Ferien an der Riviera war, habe sich nicht an das Geschehen erinnern können. Dies, weil sie unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten und Alkohol gestanden sei.

In Haft genommen wurden die beiden Männer nach einer Reihe von Untersuchungen und Befragungen.