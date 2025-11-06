Schweizer verbringen im Schnitt einen Viertel des Tages im Netz

Keystone-SDA

Im Jahr 2025 haben Schweizerinnen und Schweizer bisher durchschnittlich 5,7 Stunden pro Tag online verbracht. Das ist dreimal so viel wie im Jahr 2011 und über zwei Stunden mehr als vor der Corona-Pandemie.

(Keystone-SDA) Die 20- bis 29-Jährigen verbringen sogar täglich 8,4 Stunden im Netz, wie die neuesten Zahlen einer repräsentativen Langzeitstudie der Universität Zürich zeigen. «Das Internet ist für diese Altersgruppe erstmals wichtiger als persönliche Kontakte, sowohl zur Information als auch zur Unterhaltung», wurde Studienleiter Michael Latzer in einer Mitteilung der Universität vom Donnerstag zitiert.

Auch künstliche Intelligenz wird in der Schweiz immer häufiger genutzt. Seit der Markteinführung von ChatGPT im November 2022 stieg der Anteil der Bevölkerung, der generative KI bereits genutzt hat, von 37 Prozent (2023) auf 73 Prozent (2025). Knapp die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer verwendet generative KI heute mindestens monatlich, bei den 14- bis 19-Jährigen sind es sogar 84 Prozent.