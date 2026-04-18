Schwere Unwetter drohen in Teilen der USA

Keystone-SDA

In grossen Teilen der USA drohen am Wochenende schwere Unwetter mit Tornados, Überschwemmungen und Sturmböen. Meteorologen erwarten heftige Gewitter mit Starkregen und grossem Hagel, die sich in den kommenden Tagen vom mittleren Westen der USA weiter ostwärts ausbreiten könnten.

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(Keystone-SDA) Besonders im Mittleren Westen wurden am Freitag US-Medienberichten zufolge bereits mehrere Tornados und schwere Gewitter gemeldet, unter anderem in den Bundesstaaten Illinois, Wisconsin und Minnesota. Millionen Menschen stehen unter Unwetterwarnungen. Auch Überschwemmungen bereiten Sorgen: In Teilen des Mittleren Westens fielen innerhalb kurzer Zeit grosse Regenmengen, teils in der Grössenordnung eines Monatsniederschlags.

In einigen Regionen herrschen ungewöhnlich hohe Temperaturen für die Jahreszeit. Kommende Woche soll Meteorologen zufolge aber eine Kaltfront für Abkühlung sorgen.