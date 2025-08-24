Schwerverletzter nach Sturz von Wasserrutsche in Diessenhofen TG

In Diessenhofen im Kanton Thurgau hat sich ein 41-jähriger Mann nach einem Sturz von einer Wasserrutschbahn schwere Verletzungen zugezogen. Er musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden.

(Keystone-SDA) Ebenfalls verletzte sich ein 47-Jähriger leicht bis mittelschwer, teilte die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mit. Die genauen Unfallumstände werden durch die Polizei abgeklärt. Kurz nach 18.30 Uhr waren auf einer Wasserrutschbahn sechs Personen unterwegs. Die Gruppe kam dabei von der Rutsche ab und geriet über die Begrenzung.