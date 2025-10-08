Schwester ruft zu Gebeten für Dolly Parton auf

Mit einem Aufruf, für Dolly Parton (79) zu beten, hat die Schwester der US-Country-Sängerin deren Fans beunruhigt. "Viele von euch wissen, dass sie sich in letzter Zeit nicht besonders gut gefühlt hat", schrieb Freida Parton am Dienstag (Ortszeit) auf ihrer verifizierten Facebook-Seite. Sie sei die ganze Nacht wach gewesen, um für Dolly zu beten. Zugleich bat sie alle, die ihre Schwester lieben, ebenfalls für sie zu beten.

«Sie ist stark, sie wird geliebt, und mit all den Gebeten, die für sie gesprochen werden, weiss ich in meinem Herzen, dass es ihr wieder gut gehen wird», ergänzte sie. Stunden später schrieb die 68-Jährige, sie müsse etwas klarstellen: «Ich wollte niemanden erschrecken oder es so ernst klingen lassen, als ich um Gebete für Dolly gebeten habe.» Die Sängerin fühle sich seit einiger Zeit nicht ganz wohl, und als kleine Schwester habe sie deshalb lediglich um Gebete für ihre grosse Schwester bitten wollen.

Konzerte in Las Vegas verschoben

Ende September hatte Dolly Parton («Jolene», «Nine to Five») wegen gesundheitlicher Probleme mehrere für Dezember geplante Konzerte in Las Vegas absagen müssen. Diese sollen nun im September 2026 nachgeholt werden.

Sie arbeite aber weiter an ihren Projekten in ihrer Heimatstadt Nashville, schrieb sie damals auf Instagram. «Macht euch keine Sorgen, dass ich aus dem Geschäft aussteige, weil: Gott hat noch nichts von Aufhören gesagt.» Aber sie glaube, er rate ihr, jetzt langsamer zu machen, «damit ich für weitere Abenteuer mit euch allen bereit bin».

Im März war Partons Ehemann mit 82 Jahren gestorben. Das Paar war fast 60 Jahre lang verheiratet gewesen.