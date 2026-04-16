Schwyz regelt verwaltungsinternen Umgang mit Pfas

Keystone-SDA

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz hat in einem Konzept festgelegt, wie die Verwaltung mit der Ewigkeitschemikalie Pfas umgehen soll. Das Papier soll dazu beitragen, Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung zu entwickeln.

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(Keystone-SDA) Die Per- und polyfluorierten Alkalyverbindungen (Pfas) werden seit Jahrzehnten von der Industrie etwa für Beschichtungen eingesetzt. Sie sind in Böden, in Gewässern, im Grundwasser und in der Luft nachweisbar. Pfas wird kaum abgebaut und deswegen auch als Ewigkeitschemikalie bezeichnet.

Das kantonale Pfas-Konzept schaffe eine Grundlage für den Umgang mit diesen Stoffen, teilte die Staatskanzlei des Kantons Schwyz mit. Ziel sei es, Unsicherheiten zu reduzieren und den Schutz der Bevölkerung sicherzustellen.

Pfas betrifft gleich mehrere Politikbereiche. Die Staatskanzlei nennt die Gesundheitspolitik, die Umweltpolitik, die Agrarpolitik und die Wirtschaftspolitik. Das erarbeitete Konzept regle deswegen Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung, aber auch die Abläufe bei der Abklärung von Belastungen. Es lege zudem fest, wie Massnahmen angeordnet und umgesetzt werden sollen, hiess es in der Mitteilung. Auch Fragen der Entschädigung würden in dem Pfas-Konzept geklärt.