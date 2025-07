Schwyzer Regierung widerruft Baubewilligung für Ara Höfe

Keystone-SDA

Der Schwyzer Regierungsrat hat dem Abwasserverband Höfe (Ara Höfe) die Baubewilligung für ein geplantes Neubauprojekt entzogen. Der Abwasserverband hat gegen diesen Entscheid beim Verwaltungsgericht Beschwerde erhoben, wie er in einer Mitteilung bekanntgab.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Abwasserverband plante eine umfassende Erneuerung seiner Anlage, die 56 Jahre alt ist. 2024 erteilte die Gemeinde Freienbach der Ara Höfe die Baubewilligung. Nach abgewiesenen Einsprachen gelangten zwei Parteien mit Beschwerden an den Schwyzer Regierungsrat. Im Frühling 2025 hob dieser die Bewilligung mit Verweis auf eine neue Auslegung des Gewässerschutzrechts auf, wie die Ara Höfe im Communiqué mitteilt. Zuerst haben Höfner Volksblatt/March-Anzeiger darüber berichtet.

Einbauten unter dem mittleren Grundwasserspiegel seien künftig nur noch in Ausnahmefällen möglich, ist der Mitteilung zu entnehmen. Zahlreiche Bauprojekte in den Bezirken March und Höfe seien so in Zukunft «nicht mehr oder nur unter erschwerten Umständen bewilligungsfähig», so die Ara Höfe.

Der Abwasserverband Höfe akzeptiert den Regierungsbeschluss nicht und hat beim Schwyzer Verwaltungsgericht Beschwerde erhoben. Gleichzeitig stellt er 550’000 Franken für Sofortmassnahmen bereit, um die Versorgung zu sichern, hiess es weiter.

Die Ara Höfe reinigt das Abwasser aus Freienbach, Wollerau und Feusisberg. Der Abwasserverband ist laut eigenen Angaben für den Unterhalt von zwölf Kilometer Verbandskanälen zuständig.