Sechs Bauarbeiter haben in Rothenburg LU schwarz gearbeitet

Keystone-SDA

Bei einer unangekündigten Kontrolle auf einer Baustelle in Rothenburg LU hat die Luzerner Polizei sechs Schwarzarbeiter erwischt. Eine Person wurde festgenommen.

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(Keystone-SDA) Die Luzerner Polizei rückte gemäss einer Mitteilung vom Montag am letzten Freitag aus, weil der Verdacht bestand, dass auf der Baustelle Personen illegal arbeiteten. Insgesamt kontrollierte sie über 20 Personen.

Ein 39 Jahre alter Kosovare wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei wirft ihm vor, sich rechtswidrig in der Schweiz aufgehalten und gearbeitet zu haben, wie es in der Mitteilung hiess.

Eine weitere Person war zur Kontrolle ausgeschrieben, teilte die Luzerner Polizei weiter mit. Vier Personen waren nicht korrekt gemeldet, wegen ihnen wurde der Unternehmer wegen Meldeverstössen angezeigt.