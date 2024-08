Sechs Häuser in Brienz BE einsturzgefährdet

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach dem Unwetter in Brienz BE sind sechs Häuser einsturzgefährdet. Rund 30 weitere sind beschädigt, aber nicht einsturzgefährdet, wie der Brienzer Gemeinderatspräsident Peter Zumbrunn am Freitag vor Ort sagte.

Aktuell sind zahlreiche schwere Baumaschinen daran, provisorische Schutzmassnahmen, vor allem Dämme zu bauen, um die Häuser vor neuerlichen Überflutungen zu schützen, wie eine Journalistin von Keystone-SDA vor Ort berichtete.

Für den Abend und das Wochenende sind Niederschläge angekündigt. Am Montag hatte ein Unwetter das Dorf im Berner Oberland schwer getroffen. Rund 70 Personen wurden evakuiert.