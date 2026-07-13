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Sechs Personen verletzen sich bei Unfall in Flims

Keystone-SDA

Bei einem Verkehrsunfall mit vier Autos am Sonntag in Flims GR haben sich sechs Erwachsene verletzt. Sie wurden in die Spitäler nach Chur und Illanz gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 19 Uhr auf der Oberalpstrasse zwischen Flims West und Staderas, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag mitteilte. Weshalb die vier Autos miteinander kollidierten, klären die Behörden nun an.

Im Einsatz standen neben den Rettungsdiensten auch die Feuerwehr, das Tiefbauamt, Polizeipatrouillen, der Abschleppdienst und ein First Responder. Zweieinhalb Stunden lang musste die Strasse komplett gesperrt werden.

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