Seltener Besucher: Der Seebär von Ipanema

Am berühmten Strand von Ipanema in Rio de Janeiro ist ein Seebär aufgetaucht. Der ungewöhnliche Badegast soll mit einer Meeresströmung aus der Antarktis an die brasilianische Küste gelangt sein, berichtete das Nachrichtenportal G1. Das junge Männchen sei müde, weise aber keine sichtbaren Verletzungen auf, sagten Biologen.