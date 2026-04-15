Sempach schliesst um 0,9 Millionen Franken besser ab als budgetiert

Keystone-SDA

Die Stadt Sempach hat 2025 einen Gewinn von 218'087 Franken erzielt. Aufgrund höherer Steuererträge und tieferen Aufwänden fiel das Ergebnis um 928'800 Franken besser aus als budgetiert.

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(Keystone-SDA) Der Gesamtaufwand von 36,56 Millionen Franken lag um 969’000 Franken unter dem Budget, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Das sei einerseits auf die «hohe Ausgabendisziplin» zurückzuführen, andererseits seien wegen fehlender personeller Ressourcen nicht alle Vorhaben planmässig realisiert worden, hiess es im Communiqué.

Im Aufgabenbereich Soziales und Gesellschaft stiegen die Kosten markant, was in anderen Bereichen jedoch wettgemacht wurde. Derweil lagen die Steuererträge rund 568’000 Franken über den Erwartungen.

Die Investitionen der Stadt betrugen 2025 brutto rund 1,39 Millionen Franken. Der grösste Teil dieses Betrags entfiel auf Infrastrukturprojekte wie Siedlungsentwässerung oder eine Gebäudesanierung.

Die Gemeindeversammlung befindet am 2. Juni über die Jahresrechnung. Für das laufende Jahr rechnet der Stadtrat mit einer «stabilen finanziellen Entwicklung». Vakante Stellen wurden inzwischen wieder besetzt. Die verschobenen Projekte und Investitionen soll die Gemeinde angehen können.