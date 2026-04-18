Senior bei Verkehrsunfall in Zwingen BL verletzt

Keystone-SDA

Ein 75-jähriger Velofahrer hat am Samstag beim Abbiegen ein Auto übersehen und ist mit ihm zusammengestossen. Ein Rettungshelikopter musste ihn folglich ins Spital fliegen. Die 18-jährige Autofahrerin benötigte ebenfalls medizinische Betreuung.

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(Keystone-SDA) Der Velofahrer sei von Zwingen her in Richtung Nenzlingen unterwegs gewesen, schrieb die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Samstagabend. Vom rechten Fahrstreifen her bog er dann links in einen Feldweg ein und übersah dabei das Auto der 18-Jährigen.

Wie genau es dann zur Kollision kam, klärt die Polizei nun ab und sucht Zeugen.