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Seniorin in Unterägeri ZG auf Fussgängerstreifen angefahren

Keystone-SDA

Eine Fussgängerin ist am Sonntag in Unterägeri bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die 77-Jährige überquerte um 10.30 Uhr auf einem Fussgängerstreifen die Zugerstrasse. Dabei wurde sie von einem Auto, das von einem 58-Jährigen gelenkt wurde, angefahren.

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(Keystone-SDA) Die Frau sei erheblich verletzt worden, teilten die Strafverfolgungsbehörden des Kantons Zug am Montag mit. Sie sei deswegen vom Rettungsdienst in ein Spital eingeliefert worden.

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