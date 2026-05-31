The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Sieben Leichtverletzte nach Unfall in Pfäffikon SZ

Keystone-SDA

In Pfäffikon SZ sind bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen sieben Personen leicht verletzt worden. Beim 29-jährigen Unfallverursacher ordnete die Staatsanwaltschaft Schwyz wegen des Verdachts auf Fahrunfähigkeit eine Blut- und Urinprobe an.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 29-Jährige fuhr am späten Samstagabend auf der Churerstrasse durch den Schweizerhof-Kreisel in Richtung Freienbach, wie die Kantonspolizei Schwyz am Sonntag mitteilte. Bei der Ausfahrt aus dem Kreisel habe der Lenker kurz nach 23 Uhr zunächst eine Signalisationstafel der Mittelinsel übersehen. Anschliessend kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug und mit einem Auto, das an einer Tankstelle abgestellt war.

Die fünf Insassen des Personenwagens des Unfallverursachers seien durch den Rettungsdienst vor Ort betreut und mit leichten Verletzungen zur Kontrolle ins Spital gebracht worden, ebenso die beiden Insassen des entgegenkommenden Autos.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft