Sieben Leichtverletzte nach Unfall in Pfäffikon SZ

Keystone-SDA

In Pfäffikon SZ sind bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen sieben Personen leicht verletzt worden. Beim 29-jährigen Unfallverursacher ordnete die Staatsanwaltschaft Schwyz wegen des Verdachts auf Fahrunfähigkeit eine Blut- und Urinprobe an.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 29-Jährige fuhr am späten Samstagabend auf der Churerstrasse durch den Schweizerhof-Kreisel in Richtung Freienbach, wie die Kantonspolizei Schwyz am Sonntag mitteilte. Bei der Ausfahrt aus dem Kreisel habe der Lenker kurz nach 23 Uhr zunächst eine Signalisationstafel der Mittelinsel übersehen. Anschliessend kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug und mit einem Auto, das an einer Tankstelle abgestellt war.

Die fünf Insassen des Personenwagens des Unfallverursachers seien durch den Rettungsdienst vor Ort betreut und mit leichten Verletzungen zur Kontrolle ins Spital gebracht worden, ebenso die beiden Insassen des entgegenkommenden Autos.