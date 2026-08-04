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Sieben Menschen von sinkendem Floss auf dem Bodensee gerettet

Keystone-SDA

Die Feuerwehr hat am Montagabend auf dem Bodensee vor Hard A sieben Personen von einem sinkenden Floss gerettet. Zu diesem Zeitpunkt herrschten stürmische Verhältnisse. Verletzt wurde gemäss der Polizei niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Manche der Personen standen schon im Wasser, als sie von der Besatzung des Feuerwehrboots «Föhn» im Bereich der Rheinmündung bei Hard in Sicherheit gebracht wurden, wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Dienstag in einem Communiqué schrieb. Das Floss war bereits mit Wasser vollgelaufen.

Im östlichen Bereich des Bodensees galt am Montag ab 18.25 Uhr eine Starkwindwarnung. Das heisst, es musste mit Windböen von über 40 km/h gerechnet werden.

Der Wasserpolizei wurde kurz nach 19.00 Uhr ein manövrierunfähiges Boot bei der Rheinmündung gemeldet. An Ort und Stelle stiess das ebenfalls alarmierte Feuerwehrboot dann aber auf das Floss.

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