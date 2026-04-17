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Sitzverteilung im Kantonsrat Zürich bleibt 2027 unverändert

Keystone-SDA

Die Zuteilung der 180 Zürcher Kantonsratssitze bleibt für die Amtsdauer 2027 bis 2031 unverändert. Alle 18 Wahlkreise behalten gleich viele Sitze wie bei den Kantonsratswahlen 2023.

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(Keystone-SDA) Dies legte die Direktion der Justiz und des Innern fest, wie sie am Freitag mitteilte. Sie stützte sich dabei auf die aktuellen Bevölkerungszahlen.

Obwohl die Wohnbevölkerung im Kanton Zürich in den letzten Jahren weiter wuchs, verteilt sich dieses Wachstum relativ ausgeglichen über den ganzen Kanton. Folgen für die Zuteilung der Sitze auf die einzelnen Wahlkreise hat dies daher nicht.

Die Zuteilung der 180 Sitze auf die 18 Wahlkreise richtet sich nach der Verteilung der zivilrechtlichen Wohnbevölkerung auf die Wahlkreise. Berücksichtigt werden dabei die im jeweiligen Wahlkreis wohnhaften Schweizerinnen und Schweizer sowie Ausländerinnen und Ausländer. Am Stichtag, dem 31. Dezember 2025, hatten 1’628’081 Personen ihren Wohnsitz im Kanton Zürich. Auf 8’991 Einwohnerinnen und Einwohner entfällt somit ein Sitz im kantonalen Parlament.

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