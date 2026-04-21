Skyguide reduziert am Mittwoch Anflugkapazität am Flughafen Zürich

Keystone-SDA

Die Flugsicherung Skyguide hat die Anflugkapazität am Flughafen Zürich ab Betriebsbeginn vorsorglich um 30 Prozent reduziert. Grund ist ein technisches Problem im Kontrollzentrum, wie Skyguide in der Nacht auf Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Das Problem im Kontrollzentrum in Dübendorf ZH beeinträchtige die Darstellung einzelner Flüge im Landeanflug auf Zürich, schrieb die Flugsicherung. Die Sicherheit sei jederzeit gewährleistet.

Ein System, das die Fluglotsen bei der Führung der ankommenden Flugzeuge unterstützt, zeigt Maschinen mit grösseren Verspätungen laut Skyguide nicht zuverlässig an. Die Lotsen würden die betroffenen Flüge stattdessen mit einem bewährten manuellen Verfahren übergeben. Das benötige mehr Zeit.

Die Techniker der Flugsicherung arbeiten laut Mitteilung an der Behebung des Problems. Skyguide bedauert die Unannehmlichkeiten, die für Partner, Kunden und Passagieren entstehen. Im Laufe des Vormittags will Skyguide über den weiteren Verlauf informieren.