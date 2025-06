Skyguide reduziert vorsorglich Anflüge am Flughafen Genf

Keystone-SDA

Die Flugsicherung Sykguide hat am Montag aus Sicherheitsgründen vorsorglich die Anflüge am Flughafen Genf um zwanzig Prozent reduziert. Es muss mit Verspätungen gerechnet werden, wie eine Sprecherin von Skyguide auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

(Keystone-SDA) Es handle sich um eine vorübergehende Sicherheitsmassnahme aufgrund eines latenten, technischen Problems, schrieb Skyguide am frühen Montagmorgen in einem Communiqué.

Die reduzierten Kapazitäten gelten demnach, bis eine Lösung für das Problem implementiert werden kann. Wie lange dies dauert, war laut der Skyguide-Sprecherin zunächst unklar. «Wir arbeiten mit Hochdruck daran», sagte sie.

Konkret bedeute die Massnahme, dass pro Stunde die Anflugsrate um 20 Prozent reduziert werde, sagte die Sprecherin. Die Entscheidung, ob Flüge deswegen annulliert würden, obliege den Fluggesellschaften.

Radarbilder kurz verloren

In den vergangenen Monaten sei es bei der Flugsicherung zu sieben Fehlfunktionen eines Systems gekommen, das den Flugverkehrsleiterinnen und -leitern das Radarbild bereitstelle, schrieb Skyguide. Die Sicherheit des Luftverkehrs sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. Wegen der Fehlfunktion hätten einzelne Arbeitspositionen für wenige Sekunden das Bild verloren.

Das Problem sei vor allem in Genf aufgetreten. Skyguide werde in den kommenden Tagen ein Update der betroffenen Systeme zunächst in Genf und danach in Zürich durchführen. Die Implementierung von Systemupdates erfolge jeweils in der Nacht, um den Flugbetrieb nicht zu tangieren. «Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen, die Anflugrate in Zürich wegen dieses Mangels zu senken», sagte die Sprecherin der Flugsicherung.