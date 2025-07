So viele Touristen wie nie in Japan im ersten Halbjahr

Keystone-SDA

So viele Touristinnen und Touristen wie nie haben im ersten Halbjahr Japan besucht. Von Januar bis Juni waren es 21,5 Millionen und damit 21 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie die japanische Touristenorganisation am Mittwoch mitteilte.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Hauptgrund ist der schwache Yen, der Reisen in das Land günstiger macht. Seit Monaten steigen die Besucherzahlen stetig.

Der Anstieg im ersten Halbjahr sei der «steilste jemals», erklärte die Tourismusorganisation. Im Juni stieg die Zahl der Besucher um 7,6 Prozent im Vorjahresvergleich auf 3,4 Millionen – so viele wie nie in diesem Monat.

Beben-Gerüchte dämpfen Reiselust

Die Touristen kommen vor allem aus China, Südkorea, Indien und den USA. In den vergangenen Monaten ging allerdings die Zahl der Reisenden aus Hongkong um ein Drittel zurück – Grund waren laut Tourismusorganisation Gerüchte, in Japan könne es ein verheerendes Erdbeben geben. In chinesischen Online-Medien wurde etwa ein japanischer Manga zitiert, der ein grosses Beben im Juli 2025 vorhersagt – basierend auf einem Traum des Autors. Japanische Behörden haben wiederholt betont, die Gerüchte seien falsch.

Japan will die Zahl der Touristen bis 2030 deutlich steigern, bis dahin sollen es 60 Millionen Besucher jährlich werden. Sie sollen sich demnach besser verteilen – aktuell ist der Andrang etwa zur Zeit der Kirschblüte besonders gross. Auch in Japan regt sich aber Widerstand gegen Touristenmassen, etwa in der bei Besuchern beliebten ehemaligen Hauptstadt Kyoto mit ihren Tempeln, Palästen und Holzhäusern.