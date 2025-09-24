The Swiss voice in the world since 1935
Solothurner Kunstpreis 2025 geht an Choreograf Thomas Hauert

Keystone-SDA

Thomas Hauert erhält den diesjährigen Solothurner Kunstpreis. Der 58-Jährige bereichere den zeitgenössischen Tanz durch innovative Choreografien und verbinde Improvisation, Musik und Bewegung auf einzigartige Weise, heisst es in der Begründung zur Vergabe.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Von Hauerts künstlerischer Exzellenz und seinem Einfluss auf die internationale Tanzszene zeugten auch zahlreiche früher verliehene Preise, schreibt die Solothurner Staatskanzlei in einer Mitteilung vom Mittwoch. So habe er bereits den Preis für Tanz des Kantons Solothurn (2013), den Schweizer Tanzpreis (2017) und den Schweizer Grand Prix Darstellende Künste / Hans-Reinhart-Ring (2025) erhalten.

Der in Schnottwil aufgewachsene Künstler lebt und arbeitet seit vielen Jahren in der belgischen Hauptstadt Brüssel. Mit Aufführungen seiner 1997 gegründeten Compagnie Zoo ist er aber immer wieder im Kanton präsent, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Der Solothurner Kunstpreis ist mit 20’000 Franken dotiert. Die Übergabefreier findet am 10. November in Grenzen statt.

Anerkennungs- und Fachpreise

Ausgezeichnet wird dann auch der Freizeit- und Bildungsklub Thal-Gäu – Verein für Menschen mit einer Behinderung. Dieser erhält den mit 10’000 Franken dotierten kantonalen Anerkennungspreis. Der Verein setze sich dafür ein, dass erwachsene Menschen mit einer Beeinträchtigung an alltäglichen Aktivitäten teilnehmen könnten, schreibt die Staatskanzlei.

Zudem werden am 10. November acht Fachpreise für Musik, Theater, Architekturvermittlung und Geschichte vergeben. Diese Preise sind ebenfalls mit je 10’000 Franken dotiert.

