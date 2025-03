Solothurner Parteien halten an Regierungsrats-Kandidierenden fest

Keystone-SDA

Die Solothurner Parteien halten an ihren Kandidatinnen und Kandidaten für die Regierungsratswahlen fest: SVP, FDP, Mitte, SP und Grüne steigen so in den zweiten Wahlgang, wie sie schon in den ersten Durchgang gestartet waren.

(Keystone-SDA) Der erste Wahlgang am vergangenen Sonntag hatte – überraschenderweise – noch keine Siegerinnen und Sieger ergeben. Keiner der acht Kandidierenden für die fünfköpfige Solothurner Regierung konnte die Hürde des absoluten Mehrs überspringen.

Nach einem Tag Bedenkzeit zeigt sich nun, dass sich an der Ausgangslage für den zweiten Wahlgang nichts ändert. Alle acht Bewerberinnen und Bewerber für den Regierungsrat treten auch am 13. April erneut an, wie die Parteien an ihren Versammlungen beschlossen.

Die FDP, die ihre zwei Sitze halten will, geht mit Peter Hodel (bisher) und Marco Lupi (neu) ins Rennen. Die Mitte steigt unverändert mit Sandra Kolly (bisher) und Edgar Kupper (neu) in den zweiten Wahlgang, die SP mit Susanne Schaffner (bisher) und Mathias Stricker (neu). Mitte und SP wollen beide einen zweiten Sitz erobern.

Die Grünen wollen ihren Sitz mit Daniel Urech verteidigen. Die bislang noch nie in der Regierung vertretene SVP setzt erwartungsgemäss weiterhin auf Sibylle Jeker, die am Sonntag knapp hinter den drei Bisherigen auf Rang vier landete.