SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer kehrt ins Bundeshaus zurück

Keystone-SDA

Mattea Meyer nimmt nach einer Auszeit ihre Arbeit im Nationalrat und als Co-Präsidentin der SP Schweiz wieder auf. An der Sondersession Ende April wird sie teilnehmen, wie Meyer zu Tamedia sagte.

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(Keystone-SDA) «Ich bin voller Energie und Freude für mein politisches Engagement», sagte die Zürcher Nationalrätin in einem am Montag veröffentlichten Interview. In den vergangenen Monaten habe es Momente gegeben, in denen sie nicht gewusst habe, ob sie je wieder ins Bundeshaus zurückkehren werde. «Umso schöner ist es, jetzt wieder hier zu sein.»

Ende November 2025 hatte Meyer auf Instagram von einer «grossen Erschöpfung» gesprochen. Sie habe geschrieben, dass sie die Notbremse ziehe, sagte sie im aktuellen Interview. «Im Nachhinein muss ich mir eingestehen, dass es da wohl schon zu spät war.»

Während ihrer Auszeit, in der sie zu hundert Prozent krankgeschrieben war, habe sie professionelle Hilfe erhalten. Zudem verwies Meyer auf die Unterstützung ihres persönlichen Umfelds und ihrer Partei.