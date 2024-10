Spektakulärer Parcours durch die Welt animierter Dinosaurier

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Die Ausstellung «Jurassic World» in Basel führt ab Freitag durch eine animierte 3D-Version der «Jurassic Park»-Filmreihe. Auf dem Parcours begegnen die Besucherinnen und Besuchern verschiedenen bewegten Sauriern, von kleinen Raptor-Babies bis zum monströsen T-Rex.

Wer will, kann auf dem Parcours einiges über die vor 65 Millionen Jahren ausgestorbenen Tiere erfahren: Wie gross sie etwa waren, was sie gefressen haben, wie gefährlich sie sind. Letzteres spielt in den Anweisungen der Ranger aus Fleisch und Blut insofern eine Rolle, als dass sich «Jurassic World: The Expedition» an der erfolgreich verfilmten Wiederbelebungsgeschichte von Michael Crichton orientiert.

Die Ausstellung von Universal Live Entertainment, Neon Explorado Group und und Animax Designs wurde nach einer Welttournee, die unter anderem unter anderem nach Mexico City, Melbourne, Manchester, Köln und Berlin geführt hatte, nun von der Basler Act Entertainment nach Basel geholt. Hier wird sie zu nach Alter gestaffelten Eintrittspreisen von 34.40 bis 44.60 Franken bis Ende Dezember zu sehen sein.

Vom Brachiosaurus zum Tyrannosaurus

Der Parcours beginnt wie im ersten Teil der Filmreihe mit einer Begegnung mit dem riesenhaften Brachiosaurus, der als friedfertiger Pflanzenfresser vorgestellt wird und sich mit seinem langen Hals zu den Besucherinnen und Besuchern herunterneigt.

Damit ist aber bereits schon fast Schluss mit der Friedfertigkeit – sieht man von der Präsentation von Baby-Sauriern auf den Armen von Rangern ab. Nach dem Durchschreiten des Brutlabors geht es zu den Velociraptoren, einer monströsen Neuzüchtung und schliesslich zum Tyrannosaurus Rex, der gemäss Ausstellungsszenerie zum Höhepunkt des Parcours einen Fluchtversuch unternimmt.