Spiel der Schweizergarde erstmals an der Tattoo-Parade in Basel

Keystone-SDA

Das Spiel der Päpstlichen Schweizergarde nimmt am Samstag an der Parade des Basel Tattoo teil. Es ist das erste Mal, dass das Gardespiel aus dem Vatikan am Umzug mitmacht, wie der Mediensprecher des Festivals am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

(Keystone-SDA) Der Kontakt zwischen dem Militärmusikfestival Basel Tattoo und dem Heiligen Stuhl sei noch unter dem vorherigen und dieses Jahr verstorbenen Papst Franziskus zustandegekommen. Am Winzerfest Fête des Vignerons 2019 in Vevey (VD) habe eine Basler Tambouren- und Pfeifergruppe diese Verbindung knüpfen können, was später einen Besuch bei der Schweizergarde in Rom ermöglicht habe, sagte der Tattoo-Sprecher weiter.

Somit kam es dazu, dass der neue Papst Leo XIV. das Spiel der Schweizergarde nach Basel entsendete. Das Gardespiel mit Trommeln und Blasinstrumenten begleitet jeweils festliche Anlässe wie den Nationalfeiertag. Seinen grossen Auftritt hat es an der jährlichen Vereidigung der neuen Gardisten in Rom, wie es auf der Website der päpstlichen Schutztruppe heisst.

Bei der Basler Musikparade werden über 3000 Mitwirkende und rund 130’000 Besucherinnen und Besucher erwartet, wie es im Communiqué der Organisatoren heisst. Mit dabei sind alle Bands des Basel Tattoo, sämtliche Formationen der Schweizer Militärmusik sowie zahlreiche Gastgruppen, unter anderem aus Frankreich, Baden-Württemberg, Zürich und der Region Basel.

Die Parade startet am Samstag um 14.00 Uhr in der Bäumleingasse und führt erstmals seit 2019 wieder durch die Freie Strasse und via Mittlere Brücke zum Messeplatz. Zuvor, heute Freitagabend, findet die Premiere des Basel Tattoo in der Kaserne statt.