Stabile Arbeitslosenquoten in der Zentralschweiz

Die Zahl der Arbeitslosen hat sich im September in der Zentralschweiz kaum verändert. Die Arbeitslosenquoten sind in allen Kantonen gleich hoch wie im August.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die höchste Arbeitslosenquote der sechs Zentralschweizer Kantone hatte im September 2025 Zug mit 2,6 Prozent. In Zug war die Arbeitslosigkeit damit aber noch immer tiefer als im Schweizer Durchschnitt. Dieser lag bei 2,8 Prozent.

Es folgen Luzern mit 2,0 Prozent, Schwyz und Nidwalden mit 1,1 Prozent, Uri mit 1,0 Prozent und Obwalden mit 0,9 Prozent. Einen tieferen Wert als Obwalden hatte nur Appenzell Innerrhoden mit 0,8 Prozent.

Verglichen mit dem September 2024, war die Arbeitslosigkeit im letzten Monat in der Zentralschweiz höher. Die Quoten stiegen um 0,1 Prozentpunkte (Schwyz) bis 0,5 Prozentpunkte (Zug). Nur in Uri blieb die Arbeitslosenquote im Jahresvergleich unverändert.

Total waren im September 2025 in der Zentralschweiz 8296 Personen als arbeitslos gemeldet. Das sind 57 weniger als im August.

