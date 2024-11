Stadler eröffnet neues Werk in Polen

Keystone-SDA

Der Zugbauer Stadler Rail hat im polnischen Bialystok ein Werk für Stromrichter in Betrieb genommen. Am neuen Standort sollen jährlich über 500 Umrichter produziert und rund 250 Mitarbeitende beschäftigt werden.

(Keystone-SDA) Das Stadler-Werk «Converter» sei darauf spezialisiert, Batterieladegeräte sowie Traktions- und Hilfsstromrichter für Fahrzeuge des städtischen Verkehrs zu entwickeln und zu produzieren, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Vom neuen Standort aus sollen diese Komponenten in andere Werke der Gruppe geliefert und dort in Trams, U-Bahnen oder Zahnrad- und Schmalspurbahnen eingebaut werden.

Stadler ist den Angaben zufolge bereits seit 2006 in Polen präsent und beschäftigt dort an seinen verschiedenen Standorten rund 1500 Mitarbeitende.