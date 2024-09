Stadler-Patron Peter Spuhler kauft nach Kurstaucher zu

(Keystone-SDA) Beim Zugbauer Stadler Rail hat Firmenpatron Peter Spuhler in grösserem Umfang Aktien zugekauft. Er erwarb 176’309 Aktien zum Gesamtpreis von 4,7 Millionen Franken, wie aus einer Offenlegungsmeldung der Börse SIX hervorging.

“Peter Spuhler war der Käufer der Aktien”, bestätigte am Wochenende ein Firmensprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Der Kauf durch Spuhler erfolgte am vergangenen Mittwoch – am Tag der Zahlenpublikation von Stadler Rail. Die Aktien waren in der Folge recht deutlich eingebrochen. Der Kaufpreis lag am Mittwoch bei 26,69 Franken. Am Freitag dann schlossen die Papiere bei 27,95 Franken.

Peter Spuhler ist der mit Abstand grösste Aktionär des Zugbauers. Per Ende 2023 hielt der Verwaltungsratspräsident laut Geschäftsbericht knapp 41,7 Millionen der insgesamt 100 Millionen ausstehenden Aktien.