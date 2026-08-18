Stadt Aarau schreibt weiter rote Zahlen – Steuerfuss bleibt gleich

Keystone-SDA

Teilen

Die Stadt Aarau sieht für das Jahr 2027 ein Minus von 4,8 Millionen Franken vor. Haupttreiber für die roten Zahlen seien die Pflegefinanzierung, die städtische Informatik sowie Abschreibungen, die infolge des Abschlusses grösserer Investitionsvorhaben zunehmen würden.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Allein diese drei Bereiche sind für Mehrkosten in der Höhe von 2,9 Millionen Franken verantwortlich, wie die Stadt Aarau am Dienstag in einer Medienmitteilung schrieb. Trotz des Minus will die Stadt am Steuerfuss von 96 Prozent festhalten.

Geplant sind 2027 Investitionen in der Höhe von 25,6 Millionen Franken, unter anderem in die Fusionspläne mit Unterentfelden, in neuen Schulraum und in die Digitalisierung. Die Einwohnergemeinde gehe davon aus, dass sich davon rund 60 Prozent – das sind 15,4 Millionen Franken – umsetzen lassen.

Bis und mit 2029 gibt es rote Zahlen

Die Stadt werde bis und mit 2029 rote Zahlen schreiben, prognostiziert der Politikplan. Gegenüber dem Vorjahr sei die Ausgangslage deutlich besser, hiess es in der Medienmitteilung weiter: Die Steuererträge seien angepasst worden und würden die Prognosen des Kantonalen Steueramts sowie Mehrerträge wegen des überdurchschnittlichen Wachstums in Aarau und der Wohnüberbauung Torfeld Süd berücksichtigen.

Die mutmasslichen Nettoinvestitionen lägen bis 2031 bei durchschnittlich 23,9 Millionen Franken pro Jahr. Der Politikplan zeigt gemäss Medienmitteilung weiter auf, dass die Vorgaben der Schuldenbremse sowohl beim Eigenkapital als auch bei der Schuldenquote eingehalten werden könnten. Dies hänge aber hauptsächlich von der Realisierung der geplanten Investitionsprojekte ab.