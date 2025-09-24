The Swiss voice in the world since 1935
Stadt Freiburg saniert Treppe des Funiculaire

Keystone-SDA

Die Treppe und Mauern der Standseilbahn, die das Freiburger Neustadtquartier mit der Rue Saint-Pierre verbindet, weisen fortgeschrittene Verfallserscheinungen auf und müssen saniert werden. Die Treppe wird ab dem 6. Oktober für mehrere Monate gesperrt.

veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der überdachte Weg, auf dem man zu Fuss von der Route des Alpes hinunter in die Unterstadt und umgekehrt gelangt, weist fortgeschrittene Verfallserscheinungen auf, wie die Stadt Freiburg am Mittwoch mitteilte. Die Stadt stellte strukturelle und in etwas geringerem Umfang geologische Schwachstellen fest.

Um die Beeinträchtigungen auf ein Minimum zu beschränken, finden die Arbeiten im Herbst und Winter statt. Die Treppe kann bis im Frühling 2026 nicht mehr benutzt werden, wie es weiter hiess. Das Funiculaire wird während der gesamten Dauer der Arbeiten in Betrieb stehen.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

