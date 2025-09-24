Stadt Freiburg saniert Treppe des Funiculaire

Keystone-SDA

Die Treppe und Mauern der Standseilbahn, die das Freiburger Neustadtquartier mit der Rue Saint-Pierre verbindet, weisen fortgeschrittene Verfallserscheinungen auf und müssen saniert werden. Die Treppe wird ab dem 6. Oktober für mehrere Monate gesperrt.

(Keystone-SDA) Der überdachte Weg, auf dem man zu Fuss von der Route des Alpes hinunter in die Unterstadt und umgekehrt gelangt, weist fortgeschrittene Verfallserscheinungen auf, wie die Stadt Freiburg am Mittwoch mitteilte. Die Stadt stellte strukturelle und in etwas geringerem Umfang geologische Schwachstellen fest.

Um die Beeinträchtigungen auf ein Minimum zu beschränken, finden die Arbeiten im Herbst und Winter statt. Die Treppe kann bis im Frühling 2026 nicht mehr benutzt werden, wie es weiter hiess. Das Funiculaire wird während der gesamten Dauer der Arbeiten in Betrieb stehen.