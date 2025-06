Stadt Luzern testet temporäre Begrünung gegen die Hitze

Keystone-SDA

Die Stadt Luzern startet im Gebiet Neubad ein Pilotprojekt für mehr Begrünung im Stadtraum. Vom 17. bis 19. Juni wird auf neun Parkplätzen hinter dem Neubad eine Testfläche mit einer sogenannten "Hygroskin" eingerichtet.

(Keystone-SDA) Die Hygroskin ist eine Entwicklung vom Basler Institut für angewandte Stadtforschung (B/IAS). Sie besteht aus einem besonderen Aufbau aus Sand, Kies und Humus, der dank eines auf Asphalt gelegten Vlies samt Speichermatte permanent feucht bleibe, wie die Stadt Luzern am Montag mitteilte. So soll auch in Hitzeperioden Kühlung entstehen.

In Basel, so die Mitteilung, habe ein ähnlicher Versuch während Hitzeperioden bis zu 21 Grad Temperaturunterschied gezeigt, wird Timur Babacanli, Projektleiter von Stadtgrün Luzern, in der Mitteilung zitiert. Zudem profitierten Insekten und Wildbienen von den heimischen Pflanzen und Nistplätzen.

Das Pilotprojekt auf einer Fläche von 80 Quadratmetern soll laut Mitteilung drei Jahre lang unter wissenschaftlicher Begleitung durchgeführt werden. Die Stadt prüft danach, ob die Methode künftig öfter eingesetzt werden kann. Die Materialkosten beziffert die Stadt auf rund 15’000 Franken.