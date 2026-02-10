Stadt Luzern unterstützt Olympische Winterspiele 2038

Keystone-SDA

Die Stadt Luzern unterstützt die Schweizer Bewerbung für die olympischen Winterspiele 2038. Dies hat der Stadtrat in seiner Vernehmlassungsantwort dem Städteverband mitgeteilt. Luzern soll bei den Spielen in zwölf Jahren die Funktion des olympischen Dorfes wahrnehmen.

(Keystone-SDA) Die benötigten Kontingente an Hotelzimmern seien bereits reserviert, erklärte die Luzerner Stadtregierung in ihrem am Dienstag veröffentlichten Schreiben. Zudem werde die Stadt den öffentlichen Raum entschädigungslos zur Verfügung stellen und reinigen. Auch wolle die Stadt weitere Hilfeleistungen bieten.

Der Stadtrat will gemäss dem Schreiben dafür sorgen, dass die Organisatoren Planungssicherheit haben und deswegen frühzeitig den nötigen Kredit dem Parlament zur Genehmigung unterbreiten. Für eine Schätzung, wie hoch dieser sein werde, sei es noch zu früh, erklärte die Stadtregierung.

Die Spiele sollen grossmehrheitlich von einem privaten Verein organisiert und finanziert werden. Der Bund will 200 Millionen Franken zur Verfügung stellen, sofern Kantone und Gemeinde einen mindestens gleich hohen Betrag sprechen.

Eine Defizitgarantie schliesst der Bund aus. Luzern werde, als einer der Austragungsorte, ebenso wenig einen allfälligen Fehlbetrag mittragen, erklärte der Stadtrat. Eine Verpflichtung über die lokale Partnerschaft hinaus lehne er ab.