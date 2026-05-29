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Stadt St. Gallen legt Standort für neuen Drogenkonsumraum fest

Keystone-SDA

Die Stadt St. Gallen hat den Standort für eine neue Kontakt- und Anlaufstelle mit einem begleiteten Drogenkonsumraum bestimmt. Die Einrichtung soll an der Lagerstrasse 2/4 entstehen und den öffentlichen Raum entlasten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Stadt St. Gallen will eine neue Kontakt- und Anlaufstelle inklusive begleitetem Konsumraum schaffen, wie sie in einer Mitteilung vom Freitag schreibt. Damit will sie die gesundheitliche Situation von Drogensüchtigen verbessern sowie zur Reduktion von Belastungen im öffentlichen Raum beitragen.

Schaffung des Angebots als Jahresziel

Begleitete Konsumräume hätten sich in anderen Städten bereits bewährt. Die Schaffung eines solchen Angebots sei ein Jahresziel der Direktion Soziales und Sicherheit.

Der Stadtrat hat nun den Standort für eine solche Stelle festgelegt, als deren zentrales Element er den durch Fachpersonen betreuten Konsumraum erachtet. Dieser ermögliche es den Süchtigen, ihre mitgebrachten Substanzen in einem geschützten und hygienischen Rahmen zu konsumieren.

Liegenschaft gehört der Stadt

Der Entscheid fiel auf die Liegenschaft an der Lagerstrasse 2/4, wie die Stadt weiter schreibt. Die Stadt habe in Zusammenarbeit mit der Stiftung Suchthilfe mehrere Standorte geprüft. Die Wahl sei auf die Lagerstrasse gefallen, da das Gebäude der Stadt gehöre, leer stehe und eine rasche Realisierung ermögliche. Die Liegenschaft wurde bis 2023 bereits von der Stiftung Suchthilfe genutzt.

In einem nächsten Schritt will die Stadt das Quartier und lokale Gewerbetreibende informieren. Zu diesem Zweck ist für den 3. Juni eine Informations- und Dialogveranstaltung geplant.

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