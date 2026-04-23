Stadtberner Nordring-Breitenrain-Kreuzung wird aufgewertet

Keystone-SDA

Neue Lichtsignalanlage, weniger Asphalt: Der Verkehrsknoten Nordring-Breitenrainstrasse-Schulweg in der Stadt Bern soll aufgewertet werden. Der Gemeinderat hat dem Stadtparlament einen entsprechenden Kredit von 2,87 Millionen Franken beantragt.

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(Keystone-SDA) Hintergrund der Erneuerung ist, dass die Lichtsignalanlage an der Kreuzung altersbedingt ersetzt werden muss, wie der Gemeinderat am Donnerstag mitteilte. Das Steuergerät beruhe auf veralteter Technologie und die Herstellerfirma könne die Lieferung von Ersatzteilen nicht mehr garantieren.

Im Zuge des Umbaus wird die separate Rechtsabbiegespur von der Breitenrainstrasse in den Nordring aufgehoben. Die dadurch frei werdende Fläche soll entsiegelt und mit neuen Bäumen bepflanzt werden. Auch das angrenzende «Rosenpärkli» soll saniert werden. Geplant sind zudem Verbesserungen für den Fuss- und Veloverkehr sowie Massnahmen für die Barrierefreiheit.

Gleichzeitig erneuert Energie Wasser Bern eine Wasserleitung. Die dafür anfallenden 870’000 Franken trägt der städtische Energieversorger selber. Der grösste Ausgabenposten mit rund 1,1 Millionen Franken entfällt auf die Tiefbau- und Gartenarbeiten, wie aus dem Vortrag an den Stadtrat hervorgeht.

Das Stadtparlament entscheidet voraussichtlich noch im laufenden Quartal über den Kredit. Die Bauarbeiten sollen laut der Mitteilung Anfang 2027 beginnen und rund fünf Monate dauern. Es werde etappiert gearbeitet, Behinderungen oder Einschränkungen werde es aber dennoch geben. Während der ersten fünf Wochen ist die Ein- und Ausfahrt vom Römerweg in den Nordring gesperrt.