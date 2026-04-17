Stadtpolizei ertappt Einbrecher auf frischer Tat in Winterthur

Keystone-SDA

Ein Mann ist am Donnerstagabend in ein Geschäft in der Winterthurer Innenstadt eingebrochen. Die Stadtpolizei nahm ihn noch vor Ort fest.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 22 Uhr meldete sich ein Mann bei der Einsatzzentrale, wie die Stadtpolizei Winterthur am Freitag mitteilte. Er sagte, dass er über seine Videoüberwachung eine unbekannte Person in seinem Geschäft gesichtet habe.

Mehrere Patrouillen der Stadtpolizei rückten daraufhin zum Geschäft in der Innenstadt aus. Sie forderten den Einbrecher, einen 38-jährigen Türken, auf, das Gebäude zu verlassen, was dieser auch tat. Anschliessend wurde er festgenommen.

Der Beschuldigte wird der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zugeführt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kantonspolizei Zürich.