Stadtrat wählt Jelena Filipovic zur «höchsten Bernerin»

Keystone-SDA

Jelena Filipovic vom Grünen Bündnis ist neue Berner Stadtratspräsidentin. Das Parlament wählte sie am Donnerstag zur "höchsten Bernerin".

(Keystone-SDA) Die 33-jährige Politologin leitet bei den Grünen Schweiz den Bereich Kommunikation und Kampagnen. Im Stadtrat sitzt sie seit Anfang 2021.

Filipovic tritt die Nachfolge von Tom Berger (FDP) an. «Es macht mich stolz, als junge Frau, als Migrantin, als Klimaaktivistin und Feministin die Bevölkerung der Stadt Bern repräsentieren zu dürfen», sagte sie in ihrer Antrittsrede.

Das sei nicht selbstverständlich. Sie sei erst die zwölfte Frau seit 1888 an der Spitze des Stadtparlaments – und erst die dritte Frau mit Migrationsgeschichte.

Etwa ein Viertel der Bevölkerung habe kein Stimmrecht in Bern. «Diesen Viertel repräsentieren wir als Stadtrat nicht.» Sie sehe es auch deshalb als ihre Aufgabe, Menschen zuzuhören und jenen eine Stimme zu geben, die sich nicht am formellen politischen Prozess beteiligen könnten.

Zur ersten Vizepräsidentin gewählt wurde Béatrice Wertli (Mitte), die damit das Stadtratspräsidium 2027 vor Augen hat. Zur zweiten Vizepräsidentin bestimmt wurde Barbara Keller (SP). Läuft alles nach Plan, wird sie den Rat 2028 präsidieren.