Starker Sonnensturm sorgt für Nordlichter in der Schweiz

Keystone-SDA

Ein besonders starker Sonnensturm hat in der Nacht auf Dienstag in der Schweiz Nordlichter verursacht. Das teilte der Wetterdienst MeteoNews mit. Es handle sich um den stärksten geomagnetischen Sturm seit über 20 Jahren.

(Keystone-SDA) In vielen Regionen der Schweiz konnte das Naturschauspiel beobachtet werden. Besonders ausserhalb der Nebelzonen und in höheren Lagen waren die Polarlichter gut sichtbar. Dabei wurden auch grüne Polarlichter beobachtet, die in der Schweiz selten sind. Im Mittelland verhinderten verbreitet Nebel und Hochnebel unterhalb von rund 700 bis 800 Metern die Sicht.

Der geomagnetische Sturm erreichte die Stufe 4 auf einer fünfstufigen Skala und könnte Störungen bei Stromnetzen und Satelliten verursachen, erklärte Shawn Dahl vom US-Zentrum für Weltraumwettervorhersage (SWPC). Der Sturm habe am Montag begonnen und dürfte am Dienstag anhalten, im Tagesverlauf jedoch an Intensität verlieren.

Zwar habe es im Jahr 2024 erstmals seit 20 Jahren wieder einen Sturm der höchsten Stufe 5 gegeben, doch sei der aktuelle Sonnensturm der stärkste seit 2003, sagte Dahl. Damals hatte ein sogenannter Halloween-Sonnensturm unter anderem in Schweden grossflächige Stromausfälle verursacht und Energieinfrastrukturen in Südafrika beschädigt.

Der aktuelle Sturm wurde laut Dahl durch eine starke Sonneneruption ausgelöst. Dabei ausgestossene Teilchen können das Erdmagnetfeld stören, was neben Nordlichtern auch Beeinträchtigungen des Funkverkehrs, Probleme bei Satelliten sowie Überlastungen im Stromnetz zur Folge haben kann. Nordlichter könnten dabei auch in Regionen auftreten, in denen sie sonst kaum zu beobachten sind.