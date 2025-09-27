The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Starmer unter Druck: Labour beginnt Parteikonferenz in Liverpool

Keystone-SDA

Im Schatten des stark unter Druck stehenden Premierministers Keir Starmer kommt die Labour-Partei an diesem Wochenende zu ihrer Parteikonferenz zusammen. Die Sozialdemokraten, die im letzten Jahr erstmals nach 14 Jahren die Konservative Regierung ablösten, halten ab Sonntag für mehrere Tage in Liverpool ihre zweite Konferenz seit der gewonnenen Wahl ab.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Im Fokus dürfte dabei der Parteivorsitzende Starmer stehen, dessen Rede für Dienstag geplant ist. Der britische Premier hat mit den Rücktritten prominenter Regierungsmitglieder, einem abberufenen Botschafter und rechten Massenprotesten in London schwierige Wochen hinter sich. Die vom Rechtspopulisten Nigel Farage geführte Reform-Partei führt zudem seit Monaten die Umfragen an und treibt die Sozialdemokraten und die Konservativen mit ihrer Anti-Immigrations-Linie vor sich her.

Auch innerhalb der Partei scheint der einst grosse Zuspruch für Starmer zu schwinden. Für Aufsehen sorgte in diesen Tagen etwa der Labour-Politiker Andy Burnham. Mehrere Abgeordnete hätten ihn gebeten, Starmer als Parteichef abzulösen, sagte der Bürgermeister der Region Greater Manchester mehreren britischen Medien. Es brauche einen «grundlegenden Wandel», um die «existenzielle» Bedrohung der Partei abzuwenden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft