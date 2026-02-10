Steff La Cheffe verschiebt Album und Tour

Keystone-SDA

Steff la Cheffe verschiebt die Veröffentlichung ihres geplanten Albums und die dazugehörige Tournee. "Mein Kopf und mein Körper brauchen dringend Ruhe", schreibt sie auf Instagram.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Veröffentlichung des neuen Albums «Stoff» und die dazugehörige Tour, werden auf unbestimmte Zeit verschoben, wie «Blick» schreibt. Sie habe sich auf das Album und die Konzerte gefreut und zusammen mit Band und Team «unglaublich viel Herzblut in all das gesteckt», stellt die 38-jährige Rapperin und Beatboxerin fest.

Gleichzeitig habe sich in dieser intensiven Phase auch vieles angesammelt, das sie belaste. Sie habe «lange versucht, alles irgendwie zusammenzuhalten». Aber es sei einfach zu viel. Ihr Kopf und Körper brauchten dringend Ruhe.

Steff la Cheffe – bürgerlich Stefanie Peter – ist im Stadtberner Quartier Breitenrain aufgewachsen und seit rund 15 Jahren erfolgreich in der Schweizer Musikszene tätig. 2010 erschien ihr Debütalbum «Bittersüessi Pille». Steff la Cheffe erhielt bereits mehrere Swiss Music Awards und den Prix Walo.