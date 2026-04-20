Stephan Deuber ist neuer Zuger Kantonsplaner

Keystone-SDA

Stephan Deuber wird neuer Zuger Kantonsplaner. Der Regierungsrat hat den 38-Jährigen zum Nachfolger von René Hutter gewählt, der Ende Juli in den Ruhestand tritt.

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(Keystone-SDA) Deuber hat gemäss einer Mitteilung der Zuger Baudirektion vom Montag in Zürich Geografie und Raumplanung studiert. Er arbeitete zunächst für den Kanton Schwyz und seit 2023 für die Gemeinde Schwyz. In seiner bisherigen Laufbahn habe er sein Verhandlungsgeschick und politisches Gespür in diversen Projekten einsetzen können, hiess es in der Mitteilung.

Als Kantonsplaner leitet Deuber das Amt für Raum und Verkehr.