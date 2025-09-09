The Swiss voice in the world since 1935
Strompreise sinken 2026 leicht um vier Prozent

Keystone-SDA

Die Strompreise in der Schweiz sinken 2026 in der Grundversorgung für Haushalte im Mittel um rund vier Prozent. Dies geht aus den Berechnungen der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ElCom hervor.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein typischer Haushalt bezahlt im kommenden Jahr demnach 27,7 Rappen pro Kilowattstunde, wie die ElCom am Dienstag mitteilte. Die Stromrechnung kostet für einen Durchschnittshausalt damit im nächsten Jahr 58 Franken weniger als 2025. Die Senkung um 1,3 Rappen pro Kilowattstunde gegenüber dem Vorjahr sei auf tiefere Energiepreise zurückzuführen.

Im vergangenen Jahr hatte die Elektrizitätskommission allerdings noch eine mittlere Senkung der Strompreise für 2025 um zehn Prozent vorausgesagt.

Dass die Gesamttarife 2026 im Mittel leicht sinken, sei im Wesentlichen auf tiefere Energiepreise zurückzuführen, heisst es von der ElCom. So dürften Beschaffungsverträge, die in den Jahren 2022 und 2023 noch mit ausserordentlich hohen Preisen abgeschlossen wurden, vielerorts auslaufen.

