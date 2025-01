Surfer nach Haiangriff in Australien vermisst

In Australien suchen Einsatzkräfte intensiv nach einem jungen Surfer, der Augenzeugen zufolge von einem Hai attackiert worden ist. Der Angriff habe sich am frühen Donnerstagabend (Ortszeit) am Granites Beach südlich der Kleinstadt Streaky Bay im Süden des Landes ereignet, berichtete der australische Sender ABC unter Berufung auf die örtliche Polizei. Das Surfbrett sei kurze Zeit später von einem Helfer auf einem Jetski geborgen worden - von dem 28-jährigen Opfer fehlt aber seither jede Spur.